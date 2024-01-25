Японские эксперты в третий раз отложили взятие проб из реактора «Фукусимы» Компания TEPCO отложила взятие проб из расплавленного реактора АЭС «Фукусима-1»

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания TEPCO, являющаяся оператором атомной электростанции «Фукусима-1», отложила взятие проб из расплавившегося реактора АЭС в связи с необходимостью пересмотра технических планов, сообщает агентство Kyodo. По его данным, проведение экспертизы откладывается уже в третий раз. Изначально предполагалось, что специалисты компании возьмут и проанализируют пробу еще в 2021 году.

Согласно планам компании, эксперты должны были взять пробу топлива из расплавившегося ядерного реактора с помощью специального робота, оснащенного рукой-манипулятором. Ее нужно было достать из отверстия в защитной оболочке второго реактора. Однако позднее выяснилось, что использовать руку-манипулятор нельзя, так как отверстие с топливом загораживают провода и обломки. Специалисты приняли решение использовать телескопические трубки. Предполагалось, что проба будет взята до конца марта 2024 года, однако компания приняла решение перенести мероприятие. Крайний срок взятия проб — октябрь.

В начале декабря 2023 года к северному берегу Японии прибило тысячи мертвых рыб. Мертвые сардины и скумбрии растянулись на 1,5 километра вдоль береговой линии. Предполагается, что это может быть связано со сбросом воды с атомной электростанции «Фукусима-1», однако официального подтверждения данной теории пока нет. Власти Хоккайдо проводят проверку.