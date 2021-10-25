Японская принцесса отказалась от титула ради брака по любви

Японская принцесса Мако, представительница одной из младших линий императорской семьи, вышла замуж. Своё сердце дочь наследного принца Акиcино отдала однокурснику Кэю Комуро. Они познакомились в 2012 году, вместе учились в Международном христианском университете в Токио. Между тем японская общественность негативно отреагировала на свадьбу, сообщил телеканал NHK.
Церемония бракосочетания
После того как влюблённые принесли клятвы верности, Мако потеряла статус члена династии, право на пособие и стала обычной подданной Японии с именем Мако Комуро. Новобрачные решили первое время жить в Токио, а потом переехать в США, где у жениха есть работа. Бывшая принцесса выразила готовность стать сотрудником одной из компаний.
Незадолго до свадьбы Мако встретилась с родителями, принцем Акисино и принцессой Кико. Не обошла она своим вниманием и бывших императора Акахито и императрицу Митико, которые приходятся ей дедушкой и бабушкой.
Между тем подданные Японии отрицательно восприняли брак Мако, посчитав избранника принцессы неподходящим ей.
Ранее сообщалось, что нидерландская принцесса Катарина-Амалия может бросить вызов обществу и веками установленным законам. 17-летняя наследница престола является представительницей ЛГБТ-сообщества, она собирается сочетаться браком с женщиной.