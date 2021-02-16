Японская газета пожаловалась на Россию, «задравшую нос» из-за Курил

https://static.news.ru/photo/7004ee76-706e-11eb-8615-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Runkel /Global Look Press

Журналисты японской газеты Hokkaido Shimbun считают, что правительство Японии ведёт неправильную политику в отношениях с Россией по вопросу Курил и следует принципиально пересмотреть подходы к переговорам.

Уступка Японии вызвала ситуацию, в которой Россия «задрала нос». До сих пор не до конца раскрыты детали тогдашних российско-японских переговоров в Сингапуре (2018 год. — NEWS.ru), — говорится в статье.

Авторы материала считают, что нужно провести «ревизию» внешнеполитического курса Японии для того, чтобы высветить детали переговоров, в пределах возможного.

Говоря об уступке, журналист имеет в виду заявление тогдашнего премьера страны Синдзо Абэ, который после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах ускорить переговорный процесс на основе Совместной советской-японской декларации 1956 года. До этого момента Токио требовал вернуть четыре острова.

Нынешний генсек правительства Японии Кацунобу Като хочет придерживаться базового курса и продолжать вести переговоры с Россией. Журналисты считают, что японские власти уделили недостаточно внимания изменениям в российскую Конституцию, касающимся запрета призывов к отчуждению федеральных территорий.

Как писал NEWS.ru, ранее японцы обвинили Путина в фальши. Они уверены, что Курильские острова при его правлении к Японии не вернутся. Это произошло после публикации в японской прессе статей, комментирующих заявление российского лидера. Путин сообщил, что Россия готова сотрудничать с Японией, но Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. Из этого пресса сделала вывод, что российский лидер не намерен передавать Курилы Японии.