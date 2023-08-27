Японка порвала всех: фото участников конкурса лжегитаристов в финском Оулу

Фото: airguitarworldchampionships.com

Победительница конкурса Нанами Seven Seas Нагура из Японии

Всемирный конкурс по игре на воображаемой гитаре состоялся в Финляндии. Эйр-гитаристы со всего мира ежегодно собираются в городе Оулу, чтобы помериться своими силами в артистизме и убедить как можно больше зрителей в своем мастерстве владения «воздушными» струнами.

Впервые турнир среди лжегитаристов провели в финском городе в 1996 году. Тогда он был частью фестиваля Oulu Music Video Festival. Впоследствии шуточное соревнование выросло до масштабов самостоятельного мероприятия. На сегодняшний день существует международное объединение Air Guitar World Championships Network, которое охватывает более 20 стран.

Конкурс проводится в два этапа. Сначала участники играют на воображаемой гитаре под 60-секундную композицию, подготовленную заранее. Затем эйр-гитаристы импровизируют под музыку, выбранную организаторами.

Чемпионкой мира по игре на воздушной гитаре в 2023 году стала представительница Японии Нанами Нагура, выступающая под творческим псевдонимом Seven Seas. Она победила в конкурсе уже в третий раз, набрав 35,8 балла. Второе место занял финский эйр-гитарист Аапо Раутио, он же The Angus, проживающий в Оулу. Ему удалось набрать 35,2 балла. Третье место досталось россиянину Кириллу Guitarantula Блюменкратцу, выступавшему под флагом Франции и набравшему 35,1 балла.

В прошлом он дважды побеждал на конкурсе. Блюменкратц впервые принял участие в турнире в 2015 году под псевдонимом Your Daddy, став победителем юбилейного 20-го чемпионата. Ему удалось обойти своего основного конкурента из США, ставшего вторым.

Самые яркие фото участников конкурса — в фотогалерее NEWS.ru.