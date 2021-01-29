Японка 10 лет хранила тело матери в морозилке ради съёмного жилья

https://static.news.ru/photo/5e1e4e28-62f4-11eb-8d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Biehle/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Полиция Японии арестовала женщину, в жилище которой был обнаружен труп её матери. Тело хранилось в морозильной камере.

48-летняя Юми Йошино рассказала, что её родительница умерла ещё 10 лет назад. Всё это время дочь хранила смерть матери в секрете и прятала тело, чтобы её не заставили съехать со съёмной квартиры в Токио, передаёт BBC.

На трупе не было обнаружено следов насилия, отмечают представители правоохранительных органов. Причину и точное время смерти ещё предстоит установить. Полиция уточнила, что тело было согнуто таким образом, чтобы поместиться в морозилке.

Покойную нашёл уборщик, когда Юми Йошино всё-таки заставили покинуть жилище из-за просроченных арендных платежей. Женщину задержали в отеле в городе Тиба, расположенном в 40 километрах от Токио.

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