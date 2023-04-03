Китай сменил позицию по Курильским островам спустя 60 лет Kyodo: Китай выбрал нейтралитет по вопросу принадлежности Курил

Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Власти Китая впервые за почти 60 лет изменили свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов с прояпонской на нейтральную и это может затруднить диалог Токио с Москвой по мирному договору, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники. С введением японских санкций из-за военной операции Россия прекратила переговоры по данному вопросу, а также безвизовые поездки японских граждан на острова.

В публикации отмечается, что в 1964 году председатель КНР Мао Цзэдун выразил поддержку Японии в вопросе принадлежности Курил, и до сих пор Пекин воздерживался от высказываний на эту тему. Нынешний руководитель КНР Си Цзиньпин во время своего недавнего визита в Москву заявил, что Китай «не станет занимать позицию ни одной из сторон».

Авторы статьи полагают, что такая позиция КНР «укрепит уверенность России» и осложнит дальнейший диалог с ней для японской стороны. Кроме того, они указали, что Москва предложила Пекину рассмотреть возможность инвестирования в Курилы, поскольку они имеют статус особой экономической зоны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что говорить о возможности заключения мирного договора с Японией не приходится. Он пояснил, что Токио присоединился к группе недружественных РФ государств и не действует конструктивно в двусторонних отношениях, поэтому содержательный диалог по данному вопросу отсутствует.

После окончания Второй мировой войны между Россией и Японией так и не был заключен мирный договор. В переговорном процессе Япония настаивала на передаче четырех островов Курильской гряды и опиралась на подписанную в 1956 году советско-японскую декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.