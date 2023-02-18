КНДР запустила ракету в Японское море

Фото: Guo Wenbin/Global Look Press

КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, который зафиксировали в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По данным военных, ракета большой дальности была запущена из района аэропорта Сунан в направлении Японского моря. В службе безопасности Японии позже заявили о падении северокорейской ракеты.

Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17:22 (11:22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, — говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

В Японии сообщили о падении ракеты в 18:30 (12:30 мск). Место падения при этом не уточнили.

Северокорейская ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, к западу от острова Хоккайдо, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

В Минобороны Японии не исключили, что КНДР могла произвести пуск межконтинентальной баллистической ракеты. По данным японских военных, ракета находилась в воздухе 66 минут, пролетела расстояние порядка 900 км, достигнув максимальной высоты 5700 км.

В прошлый раз КНДР запускала баллистическую ракету 1 января. В тот же день ЦТАК сообщило, что в Северной Корее прошли испытания сверхкрупной РСЗО.