«Блокираторы вируса», которые надо носить на шее от заражения COVID-19, неэффективны. Об этом заявили в Управлении по делам потребителей Японии.
Как
По данным управления, эти сведения весьма ограниченные, поскольку в обычных условиях эффективность блокатора не получила рационального подтверждения. В связи с этим компанию попросили убрать информацию об эффективности средства против вирусов как вводящую потребителей в заблуждение.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приобрёл блокиратор вирусов с диоксидом хлора. Он пояснил журналистам, что купил устройство по личной инициативе, а не по рекомендации врача. Позже Дмитрий Песков сообщил о возникших сомнениях в эффективности устройства. Однако он отметил, что каких-либо побочных эффектов от ношения устройства у него не появилось. Затем пресс-секретарь решил отказаться от блокиратора вирусов, так как его «напугали, что устройство может быть вредным».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен