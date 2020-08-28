Япония заявила о неэффективности «блокираторов» коронавируса

https://static.news.ru/photo/83b851fc-e9cc-11ea-bed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

«Блокираторы вируса», которые надо носить на шее от заражения COVID-19, неэффективны. Об этом заявили в Управлении по делам потребителей Японии.

Как сообщил телеканал NHK, речь идёт прежде всего о «блокираторе» компании TOA Industry Co.,Ltd. В феврале компания заявила, что её продукт является эффективным средством для профилактики коронавируса. Своё утверждение они подкрепили результатами эксперимента, проведённого в закрытом помещении и замкнутом пространстве.

По данным управления, эти сведения весьма ограниченные, поскольку в обычных условиях эффективность блокатора не получила рационального подтверждения. В связи с этим компанию попросили убрать информацию об эффективности средства против вирусов как вводящую потребителей в заблуждение.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приобрёл блокиратор вирусов с диоксидом хлора. Он пояснил журналистам, что купил устройство по личной инициативе, а не по рекомендации врача. Позже Дмитрий Песков сообщил о возникших сомнениях в эффективности устройства. Однако он отметил, что каких-либо побочных эффектов от ношения устройства у него не появилось. Затем пресс-секретарь решил отказаться от блокиратора вирусов, так как его «напугали, что устройство может быть вредным».