Япония заявила, что не намерена выходить из проекта «Сахалин-2»

Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку он является «чрезвычайно важным для энергетической безопасности» страны, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, Япония заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках, передаёт ТАСС.

Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить, — сказал он.

Ранее о продолжении своего участия в российском проекте «Сахалин-2» сообщили японские корпорации Mitsui и Mitsubishi.

«Сахалин-2» является нефтегазовым проектом, который реализуется на Сахалине в условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций проекта принадлежит «Газпрому», у Mitsui имеется 12,5% акций, у Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ направляется в Японию.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов от российской стороны. При этом он выразил сомнение в том, что контракты с японскими компаниями подпадают под это требование.