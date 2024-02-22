Япония запретила экспортировать в Россию еще пять категорий товаров Япония запретила экспортировать в Россию станки с ЧПУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония запретила экспорт в Россию пяти категорий товаров из раздела станков в рамках санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Соответствующий список был опубликован на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны. Перечень теперь включает в себя 50 пунктов, в частности, туда попали фрезерные и токарные станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию, — сказано в сообщении ведомства.

До этого список запрещенных к экспорту товаров содержал пять больших разделов: оборудование для систем связи, детали для интегральных схем, оптическое оборудование, транзисторы и цифровые камеры, а также механизмы для производства полупроводников. Сейчас в перечень добавили еще один пункт, в котором указаны фрезерные и различные токарные станки, обрабатывающие центры и детали для указанных установок.

Ранее Министерство экономики Японии ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России и 27 — из Белоруссии. Под ограничения также попали по две компании из ОАЭ и Узбекистана и еще одна — из Сирии. В частности, в санкционном списке оказались Уральский завод гражданской авиации и Брянский автомобильный завод.