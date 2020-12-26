Япония закрывает границы до конца января

https://static.news.ru/photo/8d41fac2-477b-11eb-a08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Tianze/Global Look Press

Власти Японии приняли решение о временном закрытии границ в период с 28 декабря по 31 января на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Запрет коснётся граждан всех стран мира, сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран, — говорится в заявлении правительства страны.

Ранее NEWS.ru писал, что первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса выявлены в Японии и Франции.

По их данным, британский штамм COVID-19 был выявлен у пяти человек в Японии. Все они недавно вернулись в свои страны из Великобритании.

Пациентов после выявления у них этой разновидности коронавируса поместили на карантин. Сейчас власти выяснят, кто контактировал с ними в последнее время.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.