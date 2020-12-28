Япония закрыла границы из-за угрозы нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/dc81538a-4915-11eb-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

В Японии зафиксирован новый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Правительство приняло решение закрыть границы.

Заболевшей оказалась жительница Японии, вернувшаяся в страну из ЮАР, где ранее сообщалось о появлении нового штамма. Стоит отметить, что она оказалась первой гражданкой Японии, которая заболела именно в ЮАР — прежде стало известно о том, что инфекцией заразились шесть человек, побывавших в Великобритании.

В связи со сложившейся ситуацией Япония 25 декабря объявила о закрытии авиасообщения с ЮАР. Однако теперь власти страны приняли ещё более серьёзное решение.

После подтверждения появления нового, более заразного штамма коронавируса, начиная с сегодняшнего дня мы приостанавливаем въезд в Японию иностранных граждан из всех стран мира. Вирусы не обращают внимания на новогодние праздники. Я прошу о содействии всех граждан. Мы будем работать над контрмерами в силу наших возможностей и с ещё большим чувством ответственности, чтобы повседневная жизнь, к которой мы все привыкли, вернулась в ближайшие сроки, — говорится в заявлении премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, опубликованном в понедельник, 28 декабря.

В Японии ситуация с коронавирусной инфекцией стала ухудшаться в ноябре, суточный прирост заболевших в стране составляет порядка 2,5 тысячи человек. За всё время пандемии общее число заразившихся составило свыше 224 тысяч человек, жертвами заболевания стало более 3,3 тысячи пациентов.

В ЮАР 21 декабря официально было объявлено о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Его впервые обнаружили в конце октября на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана. Этот вариант вируса широко распространяется в Великобритании.

Как ранее писал NEWS.ru, первый случай британского штамма COVID-19 был выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо. По данным газеты Kouvolan Sanomat, в Кюменлааксо первый носитель мутировавшего коронавируса был найден во время рождественских праздников. Инфицированный приехал в Финляндию из Великобритании.