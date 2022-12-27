Япония заключила соглашения о поставках 2 млн тонн СПГ в год из Омана

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Три японские компании в ходе встречи в Маскате подписали с госкомпанией по поставкам СПГ Омана соглашения, согласно которым с 2025 года в Японию будут поставляться около 2,35 млн тонн природного газа ежегодно, сообщает EADaily со ссылкой на Оманское агентство новостей ONA. Соглашения стороны заключили на сроки от пяти до десяти лет.

Контракты с японскими компаниями рассчитаны от пяти до десяти лет, — сообщили в ONA.

Представители Японии и Омана также продлили действие договоренностей о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и в области «чистой» энергетики. Помимо того, стороны выразили желание сотрудничать в области использования водорода и аммиачного топлива, а также производства метана.

Ранее стало известно, что крупные японские страховые компании с 1 января перестанут оформлять страховку на суда, навигация которых проходит в акватории РФ и Украины, от военного ущерба. Такое решение Токио связано с отказом западных компаний заключать страховые соглашения на основе рисков, в число которых входит возможное затопление судов вследствие вооруженного конфликта. После рождественских каникул Япония также планирует начать переговоры с зарубежными фирмами о возобновлении покрытия ущерба от военных столкновений ради обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа с «Сахалина-2».