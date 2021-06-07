Япония задержала помощника капитана российского судна «Амур»

https://static.news.ru/photo/2c5b4f86-c734-11eb-bc33-96000091f725_660.jpg Фото: Kyodo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник капитана российского судна «Амур» задержан в связи с гибелью в конце мая трёх японских рыбаков в районе порта Момбецу, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает , что россиянин задержан по подозрению в нарушениях при выполнении служебных обязанностей. Якобы это повлекло смерть человека. Кроме того, ему вменяют нарушения при маневрировании транспортного средства.

Судно «Амур» с 23 членами экипажа на борту 26 мая шло в Момбецу с грузом краба и столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, рыбаков спасли, но позже три из пяти членов экипажа «Дай-хати Хокко-мару» умерли.

Ранее стало известно, что Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с рыболовной шхуны «Амур». Об этом рассказал представитель генерального консульства России в Саппоро. По его словам, также японская сторона подала иск в гражданский суд в городе Асахикава о компенсации ущерба после столкновения судов у острова Хоккайдо.