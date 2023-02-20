Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракет

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Япония выразила решительный протест КНДР в связи с пусками ракет, сообщает агентство Kyodo. Отмечается, что протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине. Так в Токио отреагировали на запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая попала в акваторию Японского моря.

Ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров, время полета при этом составило 4015 секунд.

8 февраля на параде в КНДР также была показана новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Северокорейские военные также продемонстрировали ракеты «Хвасон-17», KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля», мобильные установки с крылатыми ракетами, 240-миллиметровые РСЗО, а также 152-миллиметровые САУ.

Ранее в Белом доме заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.