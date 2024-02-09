Япония выразила готовность заключить мирный договор с Россией Глава МИД Японии: Токио привержен разрешению территориального вопроса с Россией

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

Ёко Камикава

Япония держит курс на разрешение территориального вопроса с Россией путем заключения мирного договора, сообщила глава японского МИД Ёко Камикава в ходе пресс-конференции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Токио хотел бы возобновить визиты бывших жителей Курильских островов на могилы предков.

Правительство Японии намерено продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса и подписание мирного договора (с Россией. — NEWS.ru), — сказала она.

Камикава отметила, что правительство Японии получает запросы от бывших жителей Курильских островов с просьбой добиться разрешения на визиты на могилы предков. Глава МИД добавила, что сейчас власти не могут дать своим гражданам конкретные ответы на этот вопрос.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия не намерена вести мирные переговоры с Японией, занимающей откровенно недружественную позицию в отношении Москвы. По ее словам, из-за действий Токио множатся пакеты антироссийских санкций, а в японском обществе разжигаются русофобские настроения.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Соответствующее заявление он сделал во время выступления с программной речью в нижней палате парламента. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.