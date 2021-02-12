Япония выразила готовность настойчиво вести переговоры с РФ по Курилам

https://static.news.ru/photo/80faf442-6f4b-11eb-b7bb-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена и впредь добиваться решения территориального вопроса с Москвой по Курильским островам. По его словам, на такую позицию не повлияют принятые в России поправки к Конституции, исключающие отчуждение территорий.

Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, — цитирует генсека РИА Новости.

Като пояснил, что договорённость об ускорении переговоров по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года была подтверждена в сентябре 2020 года. Это произошло в телефонном разговоре c президентом РФ Владимиром Путиным уже после внесения поправок в Конституцию России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военное усиление России на Курильских островах и введённый в стране запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Японию отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой, сообщается Yahoo News Japan. Отмечается, что у Японии не осталось шансов на «уступки» Москвы по данному вопросу.