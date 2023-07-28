Япония вводит запрет на ввоз в Россию некоторых автомобилей Япония с 9 августа вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония с 9 августа вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию, сообщил министр экономики Ясутоси Нисимура. Также под запрет попадут шины для крупногабаритных машин, рассказал чиновник на пресс-конференции в Токио, сообщает РИА Новости.

Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа. В соответствии с этим будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1900 миллилитров, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей, — подчеркнул Нисимура.

По словам министра, запрет начнет действовать, как мера по ограничению экспорта товаров, способных укрепить промышленную базу России. Нисимура уточнил,что ограничения вызваны украинским конфликтом и приняты по решению «Большой семерки».

Прежде Токио в рамках антироссийских санкций заморозил активы 987 россиян, 129 организаций и 12 банков. Также был введен запрет на экспорт из Японии для организаций, компаний и институтов, которые связаны с оборонной отраслью.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что планы Японии запретить экспортировать в Россию машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра могут лишить граждан РФ полноразмерных праворульных внедорожников. По его словам, в РФ могут перестать поставлять новые джипы и кроссоверы — Nissan X-Trail, Patrol, а также Toyota Land Cruiser.