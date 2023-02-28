Япония ввела новые санкции против российских чиновников Япония ввела санкции против замглавы Минобороны РФ, сотрудников администрации президента и глав новых регионов

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Власти Японии объявили о санкциях против замминистра обороны РФ, начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. По сообщениям МИД страны, также санкции коснулись президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и ряда высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ.

Среди них — начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев и Борис Рапопорт.

Кроме того, Токио заморозил активы девяти человек из администраций Херсонской области, ЛНР и ДНР, сообщил МИД страны. В списке — председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, а также Владимир Бобрищев, Геннадий Гаркуша, Владимир Липандин, Василий Носков, Тимур Саматов и Константин Завизенов из ЛНР, Денис Курашов, Дмитрий Шмелев из ДНР.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского могут пригласить на саммит G7, который пройдет в Хиросиме в мае.

Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно подтвердил участие Владимира Зеленского в саммите. Он уточнил, что украинский президент выступит на открытии онлайн-встречи лидеров «семерки».