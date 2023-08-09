Япония возмутилась решением России приостановить налоговое соглашение

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Правительство Японии выразило протест России в связи с приостановкой налогового соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. По словам политика, японская сторона считает такое решение несправедливым и требует отменить нововведения.

Чрезвычайно прискорбно, что в одностороннем порядке было принято решение о таких несправедливых мерах, которые могут быть неблагоприятны для японских граждан и компаний. Мы направили сегодня протест российской стороне по дипломатическим каналам с требованием отмены данного решения, — заявил Мацуно.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров о налогообложении в минувший вторник, 8 августа. В список вошли соглашения с 38 недружественными государствами, в том числе с Японией. Документ регулирует вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, а также процентов от доходов.

Отдельные статьи договоров также были посвящены недискриминационным нормам. Согласно им, налогоплательщики, подписавшие соглашение, не должны платить более обременительные налоги по сравнению с местными налогоплательщиками. Действие данных статей также отменяется решением главы государства.