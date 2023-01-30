Япония возмутилась позицией России по рыбному промыслу у Курил Япония сочла неприемлемой позицию России по рыбному промыслу у Курил

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отказ России от консультаций с Токио по поводу рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов неприемлем, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона должна как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации и разрешить промысел.

Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки, — сказал он.

Ранее Москва проинформировала Токио о том, что в условиях предпринятых антироссийских мер она не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению соглашения о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов в районе южных Курильских островов. Там отметили, что с началом специальной военной операции отношения между двумя странами стали «стремительно деградировать», и для возвращения к нормальному диалогу Токио следует «проявить элементарное уважение» и «стремление к выправлению двусторонних отношений».