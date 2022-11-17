Япония вместе с США и Южной Кореей собирает данные о пуске ракеты КНДР Министр Мацуно: Япония, США и Южная Корея собирают данные о пуске ракеты КНДР

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Генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что власти Токио собирают и анализируют данные о ракете, которую КНДР запустила 17 ноября. Работа ведется вместе с США и Южной Кореей, отметил он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Мы продолжаем в тесном сотрудничестве с США и Республикой Кореей собирать и анализировать информацию, — подчеркнул Мацуно.

Генсек кабмина отказался давать подробные комментарии о ракетном пуске.

На трехстороннем саммите в Камбодже 13 ноября лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились, что будут укреплять расширенное сдерживание КНДР.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что военные страны засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности. Ракету запустили в сторону Японского моря примерно в 10:48 (04:48 мск) 17 ноября из района города Вонсан.