Япония увеличила экспорт медизделий в Россию на 258,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Япония в сентябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин азиатского государства. Отмечается, что по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт медизделий увеличился на 258,6%.

Как рассказали в японском Министерстве финансов, общий объем экспорта в Россию в сентябре снизился на 31,4%, а импорта — на 6,5%.

Как стало известно ранее, в июне 13 стран Евросоюза нарастили импорт товаров из России. Такие данные следуют из анализа данных национальных статистических служб. При этом еще 14 стран закупку российских товаров сократили.

Лидером среди нарастивших импорт стран стала Словения.