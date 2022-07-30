Япония уведомила Вашингтон о намерении сохранить доли в «Сахалине-2» Японский министр Хагиуда: Токио уведомил США о намерении сохранить доли в «Сахалине-2»

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Коити Хагиуда

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио уведомил Вашингтон о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2». Американской стороне об этом было сказано на прошедших в США переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств двух стран, сообщает телеканал NHK.

Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию, — рассказал Хагиуда.

Он признал, что к Японии обращаются с призывами покинуть проект, однако такой шаг не будет рациональным. По словам министра, после выхода японских компаний из проекта, их место займут другие организации, а это «лишь увеличит доходы России».

Ранее стало известно, что 16 июля Коити Хагиуда заявил: японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте «Сахалин-2», должны её сохранить. Такую цель перед ними поставили власти страны, отметил он. С «Сахалина-2» в Японию идёт почти весь газ.