Япония усилит охрану атомных объектов из-за ситуации на Украине

Начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава заявил, что в стране усилят охрану атомных объектов на фоне ситуации вокруг АЭС на Украине. На всех АЭС в Японии уже появилась круглосуточная вооружённая охрана, отметил он в ходе выступления в парламенте, сообщает ТАСС.

Мы в полной мере обеспечим безопасность важных объектов, включая атомные электростанции, — рассказал Сакурадзава.

Также выступавший в парламенте премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о возможности перенять практику, которую использует полиция префектуры Фукуи. Там создали специальный отряд, задачей которого является обеспечение безопасности именно АЭС и прочих атомных объектов.

Ранее стало известно, что 13 марта «Энергоатом» сообщил о восстановлении электроснабжения на Чернобыльской АЭС. В компании отметили, что специалисты НЭК «Укрэнерго» успешно завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение АЭС и Славутича.

Накануне в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что украинская сторона отправила уведомление о потере контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС. При этом следом гендиректор Росатома Алексей Лихачёв опроверг утверждения Киева о планах РФ установить полный контроль над Запорожской АЭС.