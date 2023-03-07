Япония уничтожила ракету-носитель H3 вскоре после запуска JAXA инициировала самоуничтожение ракеты-носителя H3

Фото: JAXA

Сотрудники Японского аэрокосмического агентства (JAXA) направили сигнал на прерывание полета новой японской ракеты Н3. Запуск состоялся в вторник, 7 марта, с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Решение об уничтожении ракеты было принято после того, как не было подтверждено зажигание двигателя второй ступени ракеты.

Трансляция запуска велась на канале JAXA в YouTube. Как сообщил диктор, сигнал на прерывание был направлен, поскольку «невозможно прогнозировать успешное завершение миссии».

Ракете был направлен сигнал на уничтожение, — сказал диктор.

Запуск ракеты Н3 произошел с четвертой попытки. Первые три не состоялись из-за технических неполадок и плохой погоды. Изначально ракету должны были запустить еще 13 февраля.

Предполагалось, что ракета Н3 заменит используемые в настоящее время ракеты Н2А. Она может нести груз в 1,3 раза больше, а расходы на ее запуск на 50% меньше, чем для Н2А. Разработка ракеты заняла девять лет, этим занимались Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) и компания Mitsubishi Heavy Industries. На разработку было затрачено 200 млрд иен ($1,5 млрд).