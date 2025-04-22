Япония теряет контроль над любимым продуктом Япония из-за дефицита риса впервые за 25 лет закупила его у Сеула

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Южная Корея поставила в Японию рекордный объем риса — две тонны уже доставлены, и в ближайшее время ожидается еще 20 тонн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на японское представительство южнокорейской сельскохозяйственной федерации NongHyup. По данным южнокорейских СМИ, это крупнейший объем экспорта риса в Японию с 1990 года, когда начался сбор соответствующей статистики.

Причиной повышенного спроса на импортный рис стали неблагоприятные погодные условия и природные катаклизмы, повлиявшие на урожай в Японии в прошлом году. Дефицит усугубили рекордный рост туристического потока и повышенный потребительский спрос — многие японцы начали закупать рис впрок.

С апреля прошлого года цена на рис в Японии выросла на 92%, что стало самым быстрым ростом с 1971 года. В марте власти начали отпускать 210 тыс. тонн риса из государственных резервов, чтобы сдержать рост цен. Однако до магазинов пока дошло лишь небольшое количество продукта, что в правительстве объясняют проблемами с логистикой.

По данным на начало апреля, упаковка риса весом 5 кг стоила в японских супермаркетах 4124 иены (около $30), что почти вдвое превышает цену за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что война пошлин, которую развязал президент США Дональд Трамп с Китаем, в итоге может оставить жителей Штатов без товаров первой необходимости — возможен даже дефицит носков. Так, например, сейчас небольшая оптовая компания отправляла США до 200 тысяч пар носков каждый квартал. Сейчас поставки остановлены.