Япония, США и Южная Корея будут сотрудничать для сдерживания Китая

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намерены договориться о сотрудничестве в области экономической безопасности и сдерживания Китая на предстоящем трехстороннем саммите, пишет японская газета Nikkei. По данным издания, исторически отношения между тремя странами были сосредоточены на вопросах, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

Однако на предстоящем саммите планируется расширить рамки этого сотрудничества, включив в повестку вопросы сдерживания Китая и обеспечения экономической безопасности.

Ожидается, что лидеры также обсудят важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также предоставления поддержки странам так называемого Глобального Юга, которые, как правило, являются развивающимися государствами с независимой внешней политикой и не поддерживают односторонние санкции. В частности, будет рассмотрена поддержка стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и островных государств Тихоокеанского региона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном вопрос об устранении ядерного оружия на Корейском полуострове. Это первое подобное заявления со стороны представителей администрации Байдена.