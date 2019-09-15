https://static.news.ru/photo/f8dee83e-d76b-11e9-ab59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Правительство Японии согласилось снять импортные ограничения с вин производства США после подписания торгового соглашения, намеченного на конец сентября.

Снятие ограничений будет поэтапным и рассчитано на 5–7 лет, это позволит сократить затраты дистрибьюторов американских вин на 13%, пишет « Никкей ».

Как писал News.ru ранее, статистическое агентство Евросоюза проанализировало цены на алкоголь в странах Европы. Оказалось, что самый дешёвый алкоголь продаётся в Румынии и Болгарии, а самый дорогой — в Финляндии.