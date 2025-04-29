Япония призвала Украину не повторять ее судьбу в конце Второй мировой войны Депутат Судзуки призвал Киев не повторить ошибки Токио в 1945 году

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Мунэо Судзуки

Украине нужно отказаться от агрессии и согласиться на переговоры с Россией, чтобы избежать судьбы Токио в конце Второй мировой войны, заявил депутат японского парламента Мунэо Судзуки в своем блоге. Он напомнил, что в 1945 году власти его страны призывали жителей «биться до последнего», что в итоге привело к плачевным результатам.

Не хочу, чтобы Украина повторила судьбу Японии. [Украина] должна понять свое положение, воздержаться от неуместных высказываний, спокойно и последовательно пойти на переговоры, — написал Судзуки.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Киеву и его жителям пойдет на пользу возвращение в состав России. Он считает, что столица Украины является не первым русским городом, как это принято считать. Депутат подчеркнул, что после возвращения в состав РФ киевляне смогут не только на внутреннем и психологическом, но и на официальном уровне почувствовать себя частью русского народа.

До этого помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что большинство жителей Одессы вряд ли хотят подчиняться властям в Киеве. Он отметил, что Россия уважает волеизъявление народов. По его мнению, жители регионов Украины должны сами определять свое будущее.