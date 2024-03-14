Япония пришла в состояние повышенной готовности из-за токсичной кошки Власти Фукуямы ввели режим повышенной готовности из-за упавшей в химикаты кошки

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Власти японского города Фукуяма ввели режим повышенной готовности из-за кота, который упал в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, сообщает издание Asahi. После этого животное убежало, что заметили на камерах видеонаблюдения. Уточняется, что в чане находился шестивалентный хром.

Город Фукуяма, префектура Хиросима, объявил 11 марта, что кошка упала в резервуар с жидкостью, содержащей токсичный шестивалентный хром. Это произошло на заводе по обработке металлических покрытий, — говорится в публикации.

Власти усилили патрулирование на улицах и призвали горожан избегать животное. Японские эксперты также считают, что кот мог погибнуть от химических ожогов. Известно, что хром обладает большой токсичностью и может вызывать рак при вдыхании.

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