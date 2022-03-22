Япония представила официальный логотип ЭКСПО-2025

Японские организаторы Всемирной выставки (ЭКСПО) 2025 года, которая пройдёт в Осаке, представили официальный логотип мероприятия, передаёт РБК. Создатели логотипа пока не уточнили, что именно на нём изображено.

Мы сделаем всё, чтобы этого персонажа полюбили и узнали люди всего мира, — отметили в оргкомитете.

ЭКСПО-2020 была перенесена на год в связи с пандемией коронавируса. Выставка проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки ЭКСПО-2030, если Москва выиграет соответствующий конкурс. Он также показал главе государства место, где может пройти будущее мероприятие.