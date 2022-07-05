Япония попросила Россию пояснить детали указа о проекте «Сахалин-2» Правительство Японии запросило у РФ пояснения по указу Путина о проекте «Сахалин-2»

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Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси

Правительство Японии запросило у России по дипломатическим каналам пояснения относительно указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2», заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси. По его словам, которые приводит РИА Новости, указ не означает, что важные для Японии поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены, но стране необходимы пояснения по срокам прекращения и другим деталям.

Проводится детальный анализ информации о том, как в рамках этого указа будут соблюдаться права японских компаний, а также какое влияние это окажет на поставки СПГ в Японию, — сказал министр.

30 июня Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора «Сахалина-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».

Агентство Kyodo предположило, что указ может привести к подорожанию энергии в Японии и негативно скажется на ее экономической и деловой жизни, передает Kyodo. Так, крупные компании Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp., которые имеют долю в проекте, могут вынужденно покинуть его, после чего у Японии, вероятно, возникнут проблемы с поставками природного газа. После ухода из России страна будет вынуждена закупать СПГ на рынке по более высоким ценам, а в случае резкого подорожания газа увеличатся цены и на энергию во всей стране.