Япония по тревоге подняла истребители из-за российских самолетов

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Воздушные силы самообороны Японии

Истребители ВВС Японии были подняты по тревоге из-за четырех российских самолетов, направлявшихся в сторону границ государства, сказано в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Министерства обороны Японии. Однако, согласно карте полетов, которую опубликовало ведомство, воздушное пространство страны нарушено не было.

Предположительно, четыре российских самолета пролетели от Японского моря и с западной стороны острова Хоккайдо на восток к воздушному пространству нашей страны. <...> В связи с этим истребители военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге, — говорится в сообщении.

Отмечается, что не долетев до японской границы, два российских борта развернулись к западу от Хоккайдо, а вторая пара ушла в сторону Сахалина.

По данным японских журналистов, власти Японии связывают российские маневры с прошедшими накануне переговорами между председателем военного комитета НАТО Робертом Бауэром и начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии Кодзи Ямадзаки, в ходе которых они договорились об укреплении сотрудничества.

Тем временем в странах Балтии стартовали учения ВВС НАТО и государств — партнеров Альянса Ramstein Alloy. В них примут участие истребители из Франции, Испании Финляндии, ФРГ, Швеции, Чехии, Великобритании и Турции. В ходе маневров будут отрабатываться в том числе действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, а также поисковые и спасательные работы.