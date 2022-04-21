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Азия

Япония обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» острова

Япония впервые за 19 лет обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» острова
03:44, 22 апреля 2022
Япония обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» острова Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
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Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает, что Министерство иностранных дел Японии 22 апреля представило ежегодный доклад. Другой особенностью стало обозначение Южных Курил территорией, «принадлежащей Японии». Такой статус им последний раз присваивали в Токио в 2011 году.

Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил: японцам необходимо «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курильских островов. Таким образом он прокомментировал использование Токио термина «незаконно оккупированные» в отношении Южных Курил.

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