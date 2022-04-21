Япония обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» острова

Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года, сообщает Kyodo.

Агентство отмечает , что Министерство иностранных дел Японии 22 апреля представило ежегодный доклад. Другой особенностью стало обозначение Южных Курил территорией, «принадлежащей Японии». Такой статус им последний раз присваивали в Токио в 2011 году.

Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил: японцам необходимо «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курильских островов. Таким образом он прокомментировал использование Токио термина «незаконно оккупированные» в отношении Южных Курил.