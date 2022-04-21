Япония обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» острова

Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года, сообщает Kyodo.
Агентство
Ранее стало известно, что председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил: японцам необходимо «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курильских островов. Таким образом он прокомментировал использование Токио термина «незаконно оккупированные» в отношении Южных Курил.