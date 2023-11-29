Япония назвала условие для участия России в Expo-2025 Кабмин Японии: РФ не примет участия в Expo-2025 из-за ситуации на Украине

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Россия не примет участия во всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в японском городе Осака, если ситуация на Украине не изменится, заявил генсекретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, которые приводит ТАСС, СВО противоречит теме мероприятия, которая звучит как «Создание общества будущего, в котором жизнь сияет».

Ожидается, что Россия не будет участвовать, если текущая ситуация не изменится. Правительство отреагирует соответствующим образом после тщательного рассмотрения будущей ситуации, — отметил Мацуно.

Генеральная ассамблея Международного бюро выставок в Париже решила провести Expo-2025 в Осаке в 2018 году. Японский город набрал больше голосов, чем российский Екатеринбург.

Ранее старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев выразил опасения по поводу передачи скифского золота Украине. Комментируя ситуацию, эксперт подчеркнул, что в Киеве не могут дать гарантий сохранности этих ценностей. По его словам, произошедшее также «подрывает всю международную выставочную деятельность».

Скифское золото ранее привезли на Украину. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находилось 2694 кг культурных ценностей.