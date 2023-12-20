Япония нарастила импорт из России зерновых и рыбы

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Япония в ноябре 2023 года увеличила импорт зерновых из России на 34,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает пресс-служба японского министерства финансов. В ведомстве отметили, что поставки российской рыбы и морепродуктов тоже выросли: показатель вырос на 18,3%.

При этом импорт овощей сократился на 62,4%. Вместе с тем Япония сократила экспорт в Россию автомобилей на 44,9%, изделий из пластмассы на 80,3%, изделий из железа и стали на 89,7%, бумаги и бумажных изделий на 56,9%, уточнило министерство.

Ранее сообщалось, что японский рынок «захватил» российский краб. По данным аналитиков, в стране наблюдается высокий спрос на морепродукты из России, который напрямую связан с санкциями США. Если раньше Штаты были крупнейшим потребителем российского краба, то из-за запрета на импорт в Америку производители обратили взор на Азию.

До этого Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц. Льгота будет действовать в течение первых шести месяцев 2024 года. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что эта мера позволит обеспечить поставки яиц из Турции и Ирана, при этом стоимость их будет сопоставима с отечественной продукцией. Изменение носит краткосрочный характер, оно призвано сдержать рост цен на яйца и предотвратить возникновения дефицита, добавил министр.