Япония направила России протест из-за отмены соглашения по Курилам Япония направила России протест после отмены соглашения по упрощенному посещению Курил

Фото: AFLO/Global Look Press

Хирокадзу Мацуно

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны направило «решительный протест» России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении японцами Курильских островов. С подобным заявлением выступил и глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

Нами был направлен решительный протест в связи с этим решением, — подчеркнул Мацуно.

В свою очередь, Хаяси назвал решение Москвы «абсолютно необоснованным и недопустимым». Дипломат отметил, что Токио вводило санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, а Россия, принимая такие решения «пытается переложить ответственность на Японию».