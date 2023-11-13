Япония намерена следить за КНДР из космоса Япония в январе отправит ракету со спутником для наблюдения за КНДР

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Власти Японии планируют 11 января запустить ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником, который будет собирать данные о ситуации в КНДР, сообщает телеканал NHK. Он уточнил, что при помощи спутника будет вестись наблюдение за деятельностью ракетных полигонов этой страны. Также, с помощью космического аппарата будет собираться информация во время стихийных бедствий в регионе.

7 сентября ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны под названием SLIM стартовала с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Запуск модуля ранее постоянно откладывался из-за плохих погодных условий.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Россию посетил космодром Восточный. Он осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам президента РФ Владимира Путина, посещение Ким Чен Ыном космодрома обусловлено тем, что северокорейский лидер проявляет большой интерес к ракетной технике.

Ранее Ким Чен Ын выразил обеспокоенность созданием «трехстороннего военного союза» между Японией, Южной Кореей и США. По его мнению, тесное сотрудничество этих стран фактически представляет собой «азиатскую версию НАТО».