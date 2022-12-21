Yomiuri: Япония начнет тренировать украинских саперов в Камбодже

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С января правительство Японии в рамках помощи Украине организует тренировки саперов в Камбодже, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники. Учения будут направлены на освоение современного оборудования.

Как пишет газета, в апреле такие же тренировки пройдут в Польше, куда будут направлены японские и камбоджийские специалисты. По оценкам японских специалистов, на полное разминирование территорий на Украине может уйти около 10 лет.

Ранее СМИ сообщали, что США на этой неделе могут включить в следующий пакет военной помощи Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и комплекты JDAM для бомб. Благодаря такому оборудованию нынешние неуправляемые бомбы смогут превратиться в высокоточные «умные».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия не сулят ничего хорошего Украине. По его словам, дальнейшее предоставление вооружения только усугубляет военный конфликт.