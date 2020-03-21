https://static.news.ru/photo/43df5e38-6c4d-11ea-9e7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Клинические испытания препарата «Авиган» начали проводить японские медики в качестве эффективного лекарства от пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Препарат, также известный под названием «Фавипиравир», разработали шесть лет назад для лечения гриппа. Однако при испытаниях на животных лекарство показало себя не с лучшей стороны, вызвав побочные эффекты, отражающиеся на развитии плода. После этого препарат был запрещён к приёму беременными и попал в список средств, применяемых только после специального распоряжения правительства, если остальные не помогают.

Эффективность препарата, как сообщил телеканал NHK, обнаружили китайские врачи, когда КНР первой встретила удар COVID-19. После этого Япония начала клинические исследования на 80 пациентах с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции. На данный момент учёные выясняют, как «Авиган» действует на разную концентрацию вируса. Японские врачи также сообщили, что запаса препарата в стране хватит на два миллиона человек.

Сейчас в Стране восходящего солнца подтверждён 1091 случай заражения. Помимо этого, в Японии проходят лечение 712 человек с круизного лайнера Diamond Princess. Таким образом, всего на японской территории находятся 1803 человека с COVID-19. Жертвами пандемии стали 49 человек, а 61 пациент успешно прошёл курс лечения.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 367 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что в Китае органы здравоохранения не включили в статистику 43 тысячи бессимптомных носителей коронавируса.