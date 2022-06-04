Япония может впервые принять участие в саммите НАТО Японский премьер-министр Кисида может впервые принять участие в саммите НАТО

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Японское правительство рассматривает возможность участия страны в предстоящем саммите НАТО. Встреча должна пройти в испанском Мадриде в конце июня. Как подчеркивает телеканал NHK, ранее главы кабмина Японии никогда не принимали участие в саммитах Североатлантического альянса.

Возможность поехать на встречу рассматривает премьер-министр Японии Фумио Кисида. По данным журналистов, у него уже подготовлен список вопросов, которые он хотел бы обсудить со странами-членами НАТО. Это обстановка на Украине, действия Китая на международной арене, а также ситуация с КНДР. Кроме того, премьер собирается привести подробности работы Токио над усилением своей обороноспособности.

Ожидается, что саммит НАТО состоится в Испании с 28 по 30 июня. Среди вопросов, которые собираются внести в повестку, — укрепление Альянса, разработка новой стратегии его работы, а также последствия глобальных изменений климата для сферы мировой безопасности.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил НАТО де-факто признать Украину членом Блока и включить ее в новую стратегию Альянса. Украинский министр назвал такую инициативу беспроигрышным вариантом для всех стран — членов НАТО.