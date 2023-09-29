Япония модернизирует гражданские порты и аэропорты для военных нужд

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Япония намерена модернизировать 33 гражданских порта и аэропорта для использования в случае возможного вооруженного конфликта, сообщила газета Nikkei. Речь идет о расширении взлетно-посадочных полос для приемки военно-транспортных судов, а также возведении ангаров и стоянок.

Морские порты оборудуют инфраструктурой, позволяющей принимать транспортные корабли. Все это необходимо, чтобы Япония смогла использовать гражданские объекты для эвакуации населения, переброски войск и снабжения в случае опасности, говорится в публикации.

Половина объектов, которые планируется модернизировать, расположены на островах Рюкю юго-западнее основной части Японии. Данное направление Токио считает особо опасным из-за ситуации с Тайванем.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». По его словам, такой военный союз является «причиной войн и агрессии». Северокорейский лидер указал на необходимость Пхеньяна модернизировать ядерные силы и «экспоненциально нарастить» производство ядерного оружия. При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньяну следует укреплять отношения со странами, которые выступают против гегемонии США и Запада.