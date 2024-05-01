«Япония лишилась дара речи»: Китай поставил точку в вопросе про Курилы 360kuai: японский журналист пожалел о вопросе про Курилы после ответа Китая

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Курильские острова

В Китае напомнили о недавней попытке провокации в адрес представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, которого японский журналист спросил о споре между Москвой и Токио о Курильских островах, пишет 360kuai. Реакция дипломата оказалась неожиданной для Японии — Пекин заявил о полной поддержке итогов Великой Отечественной войны, в рамках которых данные территории вошли в состав СССР.

В своем ответе Китай напомнил Японии, что истина истории не может быть искажена и что международные нормы должны быть единственным способом разрешения споров, — подчеркнул он.

Издание отмечает, что японский журналист намеренно задал вопрос-ловушку о Курилах, поскольку любое неосторожное слово могло бы негативно сказаться на партнерстве России и Китая. Однако Лицзянь не попался на эту уловку и подчеркнул, что Пекин не ставит под сомнения соглашения, заключенные по окончании войны. Хотя, как подчеркивают китайские авторы, он мог просто проигнорировать вопрос или дать пространный ответ.

Ответ лишил Японию дара речи, — говорится в статье.

Подводя итог, 360kuai констатирует, что Китай таким ответом поставил точку в споре, продемонстрировав, кого он поддерживает в данном вопросе. Издание также отмечает, что Пекин в очередной раз напомнил Токио о невозможности искажения истины истории, а все споры должны решаться в рамках международного права.

Ранее, 16 апреля, в Японии опубликовали ежегодный доклад МИД «Синяя книга», в котором южная часть Курильских островов была названа «незаконно оккупированной» территорией. При этом наибольшую озабоченность ведомства в двусторонних отношениях с Россией вызывает «вопрос северных территорий».