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Азия

Япония изъяла с российской шхуны «Амур» документы для выхода в море

07:29, 03 июня 2021
Фото: Скриншот видео kyodonews.net

Представитель генерального консульства России в Саппоро заявил, что Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с рыболовной шхуны «Амур». Российское судно столкнулось с японским в конце мая у острова Хоккайдо, сообщает РИА Новости.

Насколько мы знаем, японская сторона подала иск в гражданский суд в городе Асахикава о компенсации ущерба. Суд удовлетворил просьбу, и в рамках этого с «Амура» были изъяты документы, необходимые для плавания, чтобы гарантировать залог, — отметил дипломат.

«Амур» 26 мая шёл из Корсакова в Момбецу с грузом краба, когда произошло столкновение с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, россияне подобрали японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. Доказательств вины экипажа «Амура» в столкновении нет.

Ранее стало известно, что помощи генерального консульства РФ в Саппоро официально попросили капитан и судовладелец «Амура», сообщил генконсул Сергей Марин. При этом капитан судна на добровольной основе отвечал на вопросы службы безопасности на море Японии.

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