https://static.news.ru/photo/95da903e-dd07-11e9-9b77-fa163e074e61_660.jpg Тосимицу Мотэги Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги намерен провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Предметом «откровенного обмена мнениями» станет мирный договор, который Москва и Токио не подписывают уже 70 лет, сообщил телеканал NHK . Мотэги сказал, что встреча должна состояться на следующей неделе.

Проблема, которая остаётся нерешённой уже более 70 лет после войны, помимо японско-российских отношений, также связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии, — сказал японский министр.

Токио готов подписать мирный договор при условии возвращения островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению, так как острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Согласно декларации между СССР и Японией от 1956 года, Москва согласна на передачу островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

Российский президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. По его словам, некоторые вопросы, влияющие на заключение такого договора, ещё не решены. Однако сторонам необходимо обойти их. В частности, как отметил российский лидер, речь идёт о вопросах безопасности и обороны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ тоже настроен на скорейшее заключение мирного договора. Он призвал Путина вдвоём сделать всё, чтобы достичь цели.

При этом пока сторонам не удаётся договориться. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио. И это, по его словам, вызывает сожаление у Кремля, писал News.ru.