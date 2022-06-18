Япония два дня отслеживала перемещения кораблей России и Китая Военные Японии два дня отслеживали корабли России и Китая

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Силы самообороны Японии выделили несколько кораблей и самолёт для отслеживания перемещений российских и китайских кораблей, проходивших мимо острова Хоккайдо и ряда других японских островов. Операция по отслеживанию кораблей продолжалась два дня — 16 и 17 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов морских сил самообороны Японии.

Агентство отмечает, что 16 июня два китайских корабля прошли в восточном направлении между японским Хоккайдо и российским Сахалином. Через сутки через пролив Лаперуза в обратном направлении прошли девять кораблей ВМФ России.

Кроме того, зафиксирован проход семи российских кораблей вдоль побережья японского острова Хонсю, а затем между необитаемыми островами в архипелаге Идзу.

Ранее стало известно, что министр обороны Японии Нобуо Киси заявил: международное сообщество беспокоится, что в Индо-Тихоокеанском регионе могут начаться события, подобные последним украинским. По словам главы ведомства, его страна занимает лидирующие позиции в вопросах обеспечения мирового порядка, в ближайшее время Токио собирается расширить свою обороноспособность.