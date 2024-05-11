Япония уничтожит более 70% лекарств от COVID-19 Kyodo: в Японии уничтожат 77% неиспользованных лекарств от COVID-19

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Правительство Японии уничтожит около 77% приобретенных пероральных лекарств от COVID-19, сообщило агентство Kyodo. Общая сумма потерь составит около 300 млрд иен ($1,93 млрд). Причиной является то, что у препаратов истекает срок годности, а эпидемия коронавируса в стране считается побежденной.

Японское правительство намерено уничтожить 77% пероральных лекарств от COVID-19, приобретенных во время пандемии нового коронавируса, поскольку они остаются неиспользованными, — говорится в публикации.

По информации агентства, правительство закупило лекарства для 5,6 миллиона человек. К настоящему времени неиспользованными числятся 4,3 миллиона доз. По большей части в утиль отправят препараты компании Xocova.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании столкнулись с дефицитом лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с сахарным диабетом, эпилепсией и СДВГ. Британцы вынуждены «играть в аптечное бинго» и переходить из магазина в магазин, чтобы найти нужные лекарства, пишут СМИ. Исполнительный директор Community Pharmacy England Джанет Моррисон утверждает, что дефицит создает серьезный риск для больных.