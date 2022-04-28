Японии предрекли нехватку электричества из-за антироссийских санкций New York Times: Япония грозит нехватка электричества из-за санкций против России

Токио, Япония / Фото pexels.com

В Японии может начаться нехватка электричества из-за санкций против РФ и проблем с поставками сжиженного природного газа, пишет The New York Times. Поставки СПГ сократились из-за сложностей с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса, а также из-за возросшего спроса на него со стороны Китая.

В некоторых регионах после аварии на «Фукусиме» электросети работают почти на полную мощность. К тому же СПГ, в отличие от других источников, не складируется. Японского запаса хватит на две-три недели, поэтому в периоды пикового спроса стране угрожают перебои с электричеством, — пишет газета.

Япония является вторым по величине импортёром сжиженного природного газа в мире после Китая. Изначально энергетические компании, которые сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса, ожидали снижения цен к марту, но из-за действий на Украине ситуация изменилась. Так, ожидается, что ежегодный счёт за электроэнергию в центральном японском городе Хида может вырасти на 40%.

Ранее сообщалось, что введённый запрет импорта товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по строительной отрасли Японии, в жилищном строительстве которой весьма активно используется российское дерево. В прошлом году Япония уже столкнулась с «лесным шоком» из-за острого дефицита древесины и её резкого подорожания.