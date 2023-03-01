Японец захотел «кого-то убить» и ранил ножом школьного учителя

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Японская полиция

В одну из школ японского города Тода в префектуре Сайтама ворвался молодой человек с ножом, передает телеканал NHK. По имеющимся данным, он ранил учителя. Юноша, совершивший покушение, задержан. Он признался, что хотел убить кого-нибудь, но не ставил перед собой цель лишить жизни кого-то определенного.

Учащихся после нападения удалось оперативно эвакуировать из школы. Единственным получившим ранение человеком оказался 60-летний учитель. По данным журналистов, преподаватель находится в сознании.

Нападавшему меньше 20 лет. Он в разговоре с полицией признался, что хотел убить кого-то, но не знал, кого именно. Юношу задержали. В настоящее время силовики проводят дознание.

Ранее 11-летняя ученица лицея в подмосковных Химках напала с ножом на одноклассницу, у которой впоследствии насчитали 26 порезов на лице и еще около 20 глубоких ран на теле. После случившегося нападавшая зашла в кабинет с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». Нож девочка принесла в школу из дома, спрятав в пенале. СК возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

При этом мать напавшей пятиклассницы потребовала у журналистов 15 млн рублей за комментарии и дополнительную информацию о ситуации, отметив, что если издания зарабатывают на новостях, они иногда «могут позволить себе раскошелиться».